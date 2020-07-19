Популярна українська телеведуча, зірка програми "Світське життя" Катя Осадча влаштувала велосипедну прогулянку в одному із відпочинкових комплексів, що на Львівщині. Знаменитість поділилася серією яскравих світлин із прихильниками.

Знімки Катя поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона розповідає шанувальникам новини з життя та показує незабутні моменти.

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Хоча авіакордони відкриті і можна відправитися на відпочинок за кордон, проте телеведуча не поспішає покидати країну. Вона з радістю мандрує нею та вивчає нові цікаві місця України. Зірка вже встигла побувати у декількох куточках Київщини, у сонячній Одесі, а тепер із задоволенням прибула у Львівську область.

Образ Каті Осадчої

Осадча влаштувала велосипедну прогулянку в одному із найбільш розкішних відпочинкових комплексів Львівщини. Вона позувала на тлі красивого озера та продемонструвала стильний літній образ.

Катя зображена на фото у легкій білій сукні, яка чудово підійде для спекотної погоди. Поєднала вбрання з трендовим взуттям коричневого кольору. Доповнила look солом'яним капелюхом та сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

Волосся Катя зібрала у хвіст ззаду. Вона неодноразово наголошувала, що є прихильницею природної краси. Ведуча не боїться поставати перед камерою без макіяжу. На відпочинку не користується декоративною косметикою та демонструє натуральну вроду.



Катя Осадча у білій літній сукні / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на відпочинку / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на велосипеді / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча побувала на Львівщині / Instagram / @kosadcha