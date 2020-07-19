Популярная украинская телеведущая, звезда программы "Светская жизнь" Катя Осадчая устроила велосипедную прогулку в одном из комплексов отдыха, что на Львовщине. Знаменитость поделилась серией ярких фотографий с поклонниками.

Снимки Катя распространила на личной странице в инстаграме. Именно там она рассказывает поклонникам новости из жизни и показывает незабываемые моменты.

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Хотя авиаграницы открыты и можно отправиться на отдых за границу, телеведущая не спешит покидать страну. Она с радостью путешествует и изучает новые интересные места Украины. Звезда уже успела побывать в нескольких уголках Киевщины, в солнечной Одессе, а теперь с удовольствием прибыла в Львовскую область.

Образ Кати Осадчей

Осадчая устроила велосипедную прогулку в одном из самых роскошных курортных комплексов Львовщины. Она позировала на фоне красивого озера и продемонстрировала стильный летний образ.

Катя изображена на фото в легком белом платье, которая прекрасно подойдет для жаркой погоды. Совместила наряд с трендовой обувью коричневого цвета. Дополнила look соломенной шляпой и солнцезащитными очками с темными линзами.

Волосы Катя собрала в хвост сзади. Она неоднократно отмечала, что является поклонницей природной красоты. Ведущая не боится появляться перед камерой без макияжа. На отдыхе не пользуется декоративной косметикой и демонстрирует натуральную красоту.



Катя Осадчая у белом летнем платье / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на отдыхе / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на велосипеде / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая побывала на Львовщине / Instagram / @kosadcha