Украинская телеведущая умело сочетает изнурительные съемки с семейным отдыхом. Катя Осадчая устроила релакс на уикенде с мужем Юрием Горбуновым, а для прогулки Львовщиной выбрала трендовый летний образ total white, соединив рубашку с брюками свободного кроя.

Вместо заграничных путешествий звездная семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова выбирает путешествия по Украине. Уже второй раз пара отправилась в роскошный комплекса отдыха на Львовщине, показав в инстаграме фото из насыщенного уикенда.

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Западная Украина встретила супругов солнечной погодой, что позволило Кате Осадчей продемонстрировать фантастические летние образы, которые соответствуют современным трендам. Она устроила прогулку огромным садом, выбрав для выхода комфортный look.

Образ Кати Осадчей

Телезвезда появилась в белых укороченных брюках с высокой талией свободного кроя и легкой рубашке с оригинальным принтом. Аутфит total white завершили трендовые лоферы. Лицо без макияжа Катя Осадчая скрыла за солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.

Несмотря на то, что ведущая обожает дополнять свои образы многочисленными аксессуарами перед камерами, в повседневной жизни она ходит без украшений. Стоит отметить, что Осадчая создала своеобразный family look с мужем Юрием Горбуновым, ведь он появился в черных брюках и в белых кроссовках, футболке и пиджаке, что гармонично смотрелось с образом красавицы-жены.

"Смелым шагом в еще одну неделю лета! Хорошей вам недели", – написала Катя Осадчая.