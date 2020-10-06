Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре продиктувала тренди прихильницям. Вона показала стильний осінній образ.

Зі зміною пори року дівчата шукають вбрання, які будуть актуальні в новому сезоні. Часто у виборі гардеробу допомагають зірки шоу-бізнесу, адже більшість знаменитостей щоразу поповнюють свою шафу стильним одягом. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва показала варіант цікавого поєднання речей, яке підійде для прохолодної осінньої погоди.

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Артистка, без сумнівів, є однією з найстильніших дівчат у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона точно знає, як спричинити активні обговорення навколо нового аутфіту і щоразу робить це.

Осінній look Наді Дорофєєвої

Надя позувала на тлі сірої будівлі. Для фотосесії вона обрала білі спортивні штани з оригінальним низом і короткий чорний топ. Зверху одягнула теплу oversize сорочку, що актуальна в цьому сезоні. Саме цей елемент аутфіту став найяскравішим, адже мав яскраво-зелений колір з принтом в чорну клітинку.

Look артистка поєднала із чорними масивними черевиками. Волосся вклала рівно і одягнула на голову чорну кепку з написом білого кольору. На обличчі у Дорофєєвої бачимо білу захисну маску.

"Розмазало на погоду", – написала в дописі зірка.

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