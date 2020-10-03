Відома українська співачка Надя Дорофеєва, ексучасниця гурту "Время и Стекло" завжди демонструє підписникам трендові образи. Цього разу вона приміряла зухвале чорне вбрання.

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва обожнює приміряти на собі трендові образи. Нові фото у них вона демонструє на своїй сторінці в інстаграмі. Відтак фоловери зірки переймають її стиль.

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30-річна артистка позувала, спершись на автомобіль. Для зухвалого образу Надя Дороеєва підібрала повністю чорне вбрання. Співачка постала в асиметричному топі від HELIOT EMIL за 4560 гривень та штанах із зухвалими розрізами від IANUA за 11 тисяч гривень.

Таке вбрання зірка доповнила чорною курткою у спортивному стилі та високими чобітьми на масивній підошві. Надя Дорофеєва залишила волосся розпущеним та вклала його легкими хвилями. Завершив look нюдовий макіяж.

"Осінь", – підписала світлину співачка. Фоловери Наді оцінили її нове фото: "Вау, надто красиво", "Просто прекрасна", "Мені дуже подобається цей образ", "Образ як завжди бомба", "Ваш стиль вбив мене остаточно", – написали в коментарях.