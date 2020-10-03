Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая участница группы "Время и Стекло" всегда демонстрирует подписчикам трендовые образы. На этот раз она примерила дерзкий черный наряд.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева обожает примерять на себе трендовые образы. Новые фото в них она демонстрирует на своей странице в инстаграме. Поэтому фолловеры звезды перенимают ее стиль.

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30-летняя артистка позировала, облокотившись на автомобиль. Для дерзкого образа Надя Дороеева подобрала полностью черный наряд. Певица предстала в асимметричном топе от HELIOT EMIL за 4560 гривен и штанах с дерзкими разрезами от IANUA за 11 тысяч гривен.

Такой наряд звезда дополнила черной курткой в спортивном стиле и высокими сапогами на массивной подошве. Надя Дорофеева оставила волосы распущенными и уложила их легкими волнами. Завершил look нюдовый макияж.

"Осень", – подписала фотографию певица. Фолловеры Нади оценили ее новое фото: "Вау, слишком красиво", "Просто прекрасна", "Мне очень нравится этот образ", "Образ как всегда бомба", "Ваш стиль убил меня окончательно", – написали в комментариях.