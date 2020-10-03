Популярная украинская певица Оля Цибульская готовит для поклонников новый альбом, который выйдет совсем скоро. А чтобы подогреть к нему интерес, артистка снялась для издания женского журнала JOY.

Известная певица Оля Цибульская появилась на обложке глянца украинского издания JOY. Звезда предстала в разных образах, которыми поразила Сеть. Фотографиями она поделилась на своей странице в инстаграме.

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Оля Цибульская предстала перед камерой в разных образах и на интересных локациях: возле песка или на фоне моря. Сначала певица позировала в сером свитшоте и жакете в мелкую клетку с кожаными вставками. Она соединила это со штанами в тон и длинными объемными перчатками.



Оля Цибульская на обложке журнала / Instagram / @cybulskaya

В следующем образе Цыбульской его звездой стал классический бежевый тренч. Для того, чтобы добавить цветов, певица накрасила губы красной помадой, а туфли несла в руках.



Оля Цибульская на обложке журнала / Instagram / @cybulskaya

Не менее трендовым был и третий look Оли Цибульской. Артистка надела черную кофточку, которую удачно соединила с широкими персиковыми брюками и пальто в вафельном стиле. Стильный аутфит певица дополнила черными замшевыми ботфортами.



Оля Цибульская на обложке журнала / Instagram / @cybulskaya

Яркие образы Цибульской дополняли длинные серебристые серьги. Также Оля похвасталась красивым макияжем: коричневыми smokey-eyes с черными стрелками и помадой на губах в тон. Также звезда сделала выразительный контуринг лица.

"Теперь я живу, как хочу. За месяц до выхода альбома имею право разбрасываться громкими фразами и громкими обложками. Самое интересное – внутри журнала. Самое неожиданное – впереди", – рассказала в заметке Оля Цибульская.



Оля Цибульская на обложке журнала / Instagram / @cybulskaya