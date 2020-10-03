Популярна українська співачка Оля Цибульська готує для шанувальників новий альбом, який вийде зовсім скоро. А щоб підігріти до нього цікавість, артистка знялась для видання жіночого журналу JOY.

Відома співачка Оля Цибульська з'явилась на обкладинці глянцю українського видання JOY. Зірка постала в різних образах, якими вразила мережу. Світлинами вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Оля Цибульська постала перед камерою в різних образах та на цікавих локаціях: біля піску або на тлі моря. Спочатку співачка позувала в сірому світшоті та жакеті в дрібну клітинку з шкіряними вставками. Вона поєднала це зі штанами в тон та довгими об'ємними рукавичками.



Оля Цибульська на обкладинці журналу / Instagram / @cybulskaya

У наступному образі Цибульської його зіркою став класичний бежевий тренч. А для того, щоб додати кольорів, співачка нафарбувала губи червоною помадою, а туфлі несла в руках.



Оля Цибульська на обкладинці журналу / Instagram / @cybulskaya

Не менш трендовим був і третій look Олі Цибульської. Артистка одягла чорну кофтинку, яку вдало поєднала з широкими персиковими штанами та пальті у вафельному стилі. Стильний аутфіт співачка доповнила чорними замшевими ботфортами.



Оля Цибульська на обкладинці журналу / Instagram / @cybulskaya

Яскраві образи Цибульської доповнювали довгі сріблясті сережки. Також Оля похизувалась гарним макіяжем: коричневими smokey-eyes з чорними стрілками та помадою на губах в тон. Також зірка зробила виразний контуринг обличчя.

"Тепер я живу як хочу. За місяць до виходу альбому маю право розкидатися гучними фразами і гучними обкладинками. Найцікавіше – всередині журналу. Найнеочікуваніше – попереду", – розповіла у дописі Оля Цибульська.



Оля Цибульська на обкладинці журналу / Instagram / @cybulskaya