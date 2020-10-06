Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз продиктовала тренды поклонницам. Она показала стильный осенний образ.

Со сменой времени года девушки ищут наряды, которые будут актуальны в новом сезоне. Часто в выборе гардероба помогают звезды шоу-бизнеса, ведь большинство знаменитостей каждый раз пополняют свой шкаф стильной одеждой. Так, на личной странице в инстаграме Надя Дорофеева показала вариант интересного сочетания вещей, который подойдет для прохладной осенней погоды.

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Артистка, без сомнений, является одной из самых стильных девушек в отечественном шоу-бизнесе. Она точно знает, как вызвать активные обсуждения вокруг нового аутфита и каждый раз делает это.

Осенний look Нади Дорофеевой

Надя позировала на фоне серого здания. Для фотосессии она выбрала белые спортивные брюки с оригинальным низом и короткий черный топ. Сверху надела теплую oversize рубашку, актуальную в этом сезоне. Именно этот элемент аутфита стал самым ярким, ведь имел ярко-зеленый цвет с принтом в черную клетку.

Look артистка соединила с черными массивными ботинками. Волосы уложила ровно и надела на голову черную кепку с надписью белого цвета. На лице у Дорофеевой видим белую защитную маску.

"Размазало на погоду", – написала в заметке звезда.

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