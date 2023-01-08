Собор Пресвятої Богородиці 2023: історія, заборони та народні прикмети у свято

На другий день після Різдва 8 січня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Це день, коли прославляють матір Ісуса Христа, а у храмах заведено співати хвалебні пісні Богородиці й запалювати свічки.

Собор Пресвятої Богородиці ще з давніх часів вважається жіночим святом. Його у народі колись називали "бабиними кашами", адже була традиція у цей день варити каші й пригощати нею гостей. Також шанували вагітних жінок, породіль та повитух. Їм дарували різні подарунки й молилися за них, зазначає 24 канал.

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Собор Пресвятої Богородиці – історія свята

Свято Собор Пресвятої Богородиці було встановлене ще у часи раннього періоду Християнської Церкви. Офіційні джерела про встановлення святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, що відбувся в 681 році.

Свою назву свято отримало, тому що саме у цей день відбувається соборне (загальне) вшанування близьких людей до Діви Марії й Ісуса Христа. Разом з Богородицею у день Собору згадують й тих, хто був близький до Спасителя: святого Йосипа Обручника (чоловіка Богородиці) й царя Давида.

Історія свята Собор Пресвятої Богородиці – що не можна робити у цей день / Фото "ТСН"

Що не можна робити у свято Собор Пресвятої Богородиці

Не можна працювати вагітним жінкам.

Не можна виконувати будь-яку роботу й у тому числі займатися рукоділлям.

У цей день заведено позбавлятися всього непотребу й старих речей.

Згідно з народними віруваннями у свято не можна купувати мотузки.

Також не можна варити або пити кисіль.

Не можна виносити будь-що з дому.

Не варто їсти кашу, що пригоріла.

Цього дня не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати зла своїм ближнім.

Ще не можна відмовляти в допомозі вагітним жінкам і повитухам.

Собор Пресвятої Богородиці – значення свята та народні прикмети / Фото "Дзеркало тижня"

Собор Пресвятої Богородиці – народні прикмети