Собор Пресвятой Богородицы еще с давних времен считается женским праздником. Его в народе когда-то называли "бабьими кашами", ведь была традиция в этот день варить каши и угощать ею гостей. Также уважали беременных женщин, рожениц и повитух. Им дарили разные подарки и молились за них, отмечает 24 канал.

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Собор Пресвятой Богородицы – история праздника

Праздник Собор Пресвятой Богородицы был установлен еще во времена раннего периода Христианской Церкви. Официальные источники об установлении празднования Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшемся в 681 году.

Свое название праздник получил, потому что именно в этот день происходит соборное (общее) чествование близких людей к Деве Марии и Иисусу Христу. Вместе с Богородицей в день Собора вспоминают и тех, кто был близок к Спасителю: святому Иосифу Обручнику (мужу Богородице) и царю Давиду.

История праздника Собор Пресвятой Богородицы – что нельзя делать в этот день / Фото "ТСН"

Что нельзя делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы

Нельзя работать беременным женщинам.

Нельзя выполнять какую-либо работу и в том числе заниматься рукоделием.

В этот день принято избавляться от всего хлама и старых вещей.

Согласно народным верованиям, в праздник нельзя покупать веревки.

Также нельзя варить или пить кисель.

Нельзя выносить что-либо из дома.

Не стоит есть пригоревшую кашу.

В этот день нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и желать зла своим ближним.

Еще нельзя отказывать в помощи беременным женщинам и повитухам.

Собор Пресвятой Богородицы – значение праздника и народные приметы / Фото "Зеркало недели"

Собор Пресвятой Богородицы – народные приметы