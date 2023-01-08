Собор Пресвятої Богородиці ще з давніх часів вважається жіночим святом. Його у народі колись називали "бабиними кашами", адже була традиція у цей день варити каші й пригощати нею гостей. Також шанували вагітних жінок, породіль та повитух. Їм дарували різні подарунки й молилися за них, зазначає 24 канал.

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Собор Пресвятої Богородиці – історія свята

Свято Собор Пресвятої Богородиці було встановлене ще у часи раннього періоду Християнської Церкви. Офіційні джерела про встановлення святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, що відбувся в 681 році.

Свою назву свято отримало, тому що саме у цей день відбувається соборне (загальне) вшанування близьких людей до Діви Марії й Ісуса Христа. Разом з Богородицею у день Собору згадують й тих, хто був близький до Спасителя: святого Йосипа Обручника (чоловіка Богородиці) й царя Давида.

Історія свята Собор Пресвятої Богородиці – що не можна робити у цей день / Фото "ТСН"

Що не можна робити у свято Собор Пресвятої Богородиці

  • Не можна працювати вагітним жінкам.
  • Не можна виконувати будь-яку роботу й у тому числі займатися рукоділлям.
  • У цей день заведено позбавлятися всього непотребу й старих речей.
  • Згідно з народними віруваннями у свято не можна купувати мотузки.
  • Також не можна варити або пити кисіль.
  • Не можна виносити будь-що з дому.
  • Не варто їсти кашу, що пригоріла.
  • Цього дня не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати зла своїм ближнім.
  • Ще не можна відмовляти в допомозі вагітним жінкам і повитухам.

Собор Пресвятої Богородиці – значення свята та народні прикмети / Фото "Дзеркало тижня"

Собор Пресвятої Богородиці – народні прикмети

  • Якщо надворі падає сніг і є мороз, то це означає, що літо буде холодним.
  • Якщо чути спів зяблика – наближається відлига.
  • Якщо в печі горить біле полум'я, а не червоне, то невдовзі на вулиці потеплішає.
  • Якщо вранці сонячно і тепло, то буде хороший урожай проса.
  • Якщо після заходу сонця небо стає червоного кольору, то будуть сильні морози.
  • Якщо зграї ворон літають над головою, то буде хуртовина.