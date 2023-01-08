Собор Пресвятої Богородиці ще з давніх часів вважається жіночим святом. Його у народі колись називали "бабиними кашами", адже була традиція у цей день варити каші й пригощати нею гостей. Також шанували вагітних жінок, породіль та повитух. Їм дарували різні подарунки й молилися за них, зазначає 24 канал.
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Собор Пресвятої Богородиці – історія свята
Свято Собор Пресвятої Богородиці було встановлене ще у часи раннього періоду Християнської Церкви. Офіційні джерела про встановлення святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, що відбувся в 681 році.
Свою назву свято отримало, тому що саме у цей день відбувається соборне (загальне) вшанування близьких людей до Діви Марії й Ісуса Христа. Разом з Богородицею у день Собору згадують й тих, хто був близький до Спасителя: святого Йосипа Обручника (чоловіка Богородиці) й царя Давида.
Історія свята Собор Пресвятої Богородиці – що не можна робити у цей день / Фото "ТСН"
Що не можна робити у свято Собор Пресвятої Богородиці
- Не можна працювати вагітним жінкам.
- Не можна виконувати будь-яку роботу й у тому числі займатися рукоділлям.
- У цей день заведено позбавлятися всього непотребу й старих речей.
- Згідно з народними віруваннями у свято не можна купувати мотузки.
- Також не можна варити або пити кисіль.
- Не можна виносити будь-що з дому.
- Не варто їсти кашу, що пригоріла.
- Цього дня не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати зла своїм ближнім.
- Ще не можна відмовляти в допомозі вагітним жінкам і повитухам.
Собор Пресвятої Богородиці – значення свята та народні прикмети / Фото "Дзеркало тижня"
Собор Пресвятої Богородиці – народні прикмети
- Якщо надворі падає сніг і є мороз, то це означає, що літо буде холодним.
- Якщо чути спів зяблика – наближається відлига.
- Якщо в печі горить біле полум'я, а не червоне, то невдовзі на вулиці потеплішає.
- Якщо вранці сонячно і тепло, то буде хороший урожай проса.
- Якщо після заходу сонця небо стає червоного кольору, то будуть сильні морози.
- Якщо зграї ворон літають над головою, то буде хуртовина.