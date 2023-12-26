26 грудня також згадують про царя Давида, предка Господа; святого Йосипа, чоловіка Діви Марії; святого Якова, сина Йосифа від першого шлюбу, зазначає 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Собор Пресвятої Богородиці

У це свято люди згадують про події, які трапилися наступного дня після народження Ісуса Христа. Річ у тім, що Діві Марії та святому Йосипу сказали про те, що цар Ірод хоче вбити Господа, а також інших маленьких дітей, які мешкали у Вифлеємі. Разом зі святим Яковом вони відправилися до Єгипту, де перебували аж до смерті Ірода.

Традиції цього дня

У цей день люди обов'язкового йдуть до церкви, моляться до святої Богородиці та дякують їй за народження Ісуса Христа. Жінки просять у Діви Марії щастя, здоров'я та сімейної злагоди, а вагітні – легких пологів.

Наші предки дали ще одну назву Собору Пресвятої Богородиці – "Бабині каші". За традицією, жінки в цей день повинні зварити кашу та пригостити нею гостей, вагітних та повитух. Цікаво, що вагітним та їхнім чоловікам сьогодні заборонено працювати. Вважається, що тоді дитина народиться здоровою.

Що не можна робити

Заборонено займатися домашньою роботою: шити, прати, прибирати.

Вагітним та їхнім чоловікам краще не працювати, якщо не хочете, щоб дитина народилася з хворобою.

Не варто купувати та плести мотузки, інакше до хати прийде біда.

Заборонено варити та пити кисіль, бо в сім'ї хтось помре.

Не можна виносити з хати старі та зламані речі.

Народні прикмети