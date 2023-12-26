26 декабря также вспоминают о царе Давиде, предке Господа; святом Иосифе, муже Девы Марии; святом Иакова, сыне Иосифа от первого брака, отмечает 24 Канал.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Собор Пресвятой Богородицы

В этот праздник люди вспоминают о событиях, случившихся на следующий день после рождения Иисуса Христа. Дело в том, что Деве Марии и святому Иосифу сказали о том, что царь Ирод хочет убить Господа, а также других маленьких детей, живущих в Вифлееме. Вместе со святым Иаковом они отправились в Египет, где находились до самой смерти Ирода.

Традиции этого дня

В этот день люди обязательно идут в церковь, молятся к святой Богородице и благодарят ее за рождение Иисуса Христа. Женщины просят у Девы Марии счастья, здоровья и семейного согласия, а беременные – легких родов.

Наши предки дали еще одно название Собору Пресвятой Богородицы – "Бабьи каши". По традиции женщины в этот день должны сварить кашу и угостить ею гостей, беременных и повитух. Интересно, что беременным и их мужчинам сегодня запрещено работать. Считается, что тогда ребенок родится здоровым.

Что нельзя делать

  • Запрещено заниматься домашней работой: шить, стирать, убирать.
  • Беременным и их мужчинам лучше не работать, если не хотите, чтобы ребенок родился с болезнью.
  • Не стоит покупать и плести веревки, иначе в дом придет беда.
  • Запрещено варить и пить кисель, потому что в семье кто-нибудь умрет.
  • Нельзя выносить из дома старые и сломанные вещи.

Народные приметы

  • Если выпадет мокрый снег, со временем придет потепление.
  • Если будет сильная вьюга, то ждите холодного лета.
  • Если вороны будут громко каркать, то скоро будет снегопад.
  • Если чирикают синички, то вечером ударит суровый мороз.
  • Если утро будет теплым и солнечным, то в следующем году будет обильный урожай.
  • Если из печи пойдет белое пламя, то вскоре ждите потепление.