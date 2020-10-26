Всі кіномани звикли бачити у фільмах про Попелюшку розкішних білявок, які зустрічають омріяного принца. Та у новій стрічці Disney автори вирішили зруйнувати ці сталі стереотипи та зробили головного героя темношкірим підлітком.

Сюжет нового фільму про Попелюшку

За даними Deadline, знамениту казку кардинально переробили під хіп-хоп-мюзикл, тому на глядачів чекатиме дивовижна історія з сучасним трактуванням. Відома і назва стрічки про Попелюшку – "Снікерелла" (Sneakerella).

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У центрі сюжету опиниться темношкірий хлопець, який працює на складі у магазині кросівок. Він – дизайнер-початківець, який приховує свій талант від двох зведених братів та злого вітчима, що очолює сімейний бізнес. Та серія подій змусять головного героя розкрити всі карти.

Побачать глядачі і чарівну історію кохання хлопця. За сюжетом, він закохається не у принцесу, а у доньку легенди NBA Даріуса Кінга.

Акторський склад "Снікерелли"

Та не тільки у сценарії представники Disney вирішили руйнувати стереотипи. Так, на головну роль вони запросили 19-річного актора Чоузена Джейкобса. Хлопець найбільше відомий публіці за роллю у хорорі "Воно".

Окрім цього, у стрічці "Снікерелла" зіграють:

Лексі Андервуд

баскетболіст Джон Селлі

Вихід стрічки запланований на 2021 рік. Мюзикл "Снікерелла" презентуватимуть на платформі Disney+.