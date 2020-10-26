Все киноманы привыкли видеть в фильмах о Золушке роскошных блондинок, которые встречают желанного принца. Но в новом фильме Disney авторы решили разрушить эти устоявшиеся стереотипы и сделали главного героя темнокожим подростком.

Сюжет нового фильма о Золушке

По данным Deadline, знаменитую сказку кардинально переделали под хип-хоп-мюзикл, поэтому зрителей ждет удивительная история в современной трактовке. Известно и название ленты о Золушке – "Сникерелла" (Sneakerella).

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В центре сюжета окажется темнокожий парень, который работает на складе в магазине кроссовок. Он – начинающий дизайнер, который скрывает свой талант от двух сводных братьев и злого отчима, который возглавляет семейный бизнес. Но серия событий заставит главного героя раскрыть все карты.

Увидят зрители и волшебную историю любви парня. По сюжету, он влюбится не в принцессу, а в дочь легенды NBA Дариуса Кинга.

Актерский состав "Сникереллы"

Но не только в сценарии представители Disney решили разрушать стереотипы. Так, на главную роль они пригласили 19-летнего актера Чоузена Джейкобса. Парень больше всего известен публике по роли в хороре "Оно".

Кроме этого, в ленте "Сникерелла" сыграют:

Лекси Андервуд

баскетболист Джон Сэлли

Выход ленты запланирован на 2021 год. Мюзикл "Сникерелла" будут презентовать на платформе Disney+.