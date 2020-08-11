Українська телеведуча продовжує активно відпочивати в Туреччині. Разом з синами Катя Осадча піднялась на гору Тахталидаг та показала фантастичні фото мальовничих пейзажів. На вершині вона позувала в ефектному сарафані з принтом.

Тривалий сімейний відпочинок Катя Осадча влаштувала після повернення до зйомок програми "Світське життя". Відпустку зірка вирішила провести в Туреччині. Якщо чоловік Юрій Горбунов вже повернувся в Україну задля роботи над стрічкою "Скажене весілля 3", то його красуня-дружина продовжує насолоджуватись літом за кордоном. Проте обмежуватись лише морем зірка не стала й разом з двома синами – 3-річним Іваном та 17-річним Іллею підкорила гору Тахталидаг. Фото з мандрівки вона опублікувала в інстаграмі.

До теми У рожевій сукні за руку з сином: Катя Осадча замилувала сімейними кадрами

На висоту 2350 метрів над рівнем моря родина дісталась на підйомнику, види з якого справді заворожують. Молодшого сина Катя Осадча тримала на руках. Хлопчик захоплено спостерігав за гірськими хребтами. Фотосесію ведуча влаштувала вже на вершині.

"Підкорення вершини або вище хмар", – написала телезірка в дописі.



Катя Осадча з сином на руках / Фото Instagram / @kosadcha

Образ Каті Осадчої

Для поїздки вона обрала білий смугастий сарафан з принтом та низом вільного крою. Вбрання з пікантним розрізом посередині вигідно підкреслювало тендітну фігуру та засмагу Каті Осадчої.

Вона доповнила образ білими капцями з написом і капелюшком від українського дизайнера Руслана Багінського, з яким не розлучається під час відпочинку. Look завершили численні ланцюжки на шиї та масивна шпилька, якою знаменитість зібрала волосся у пучок. Варто зазначити, що на курорті Катя Осадча відмовилась від косметики й демонструє природну красу.



Катя Осадча у сарафані на вершині в Туреччині / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча у сарафані на вершині в Туреччині / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином на вершині в Туреччині / Фото Instagram / @kosadcha