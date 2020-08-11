Украинская телеведущая продолжает активно отдыхать в Турции. Вместе с сыновьями Катя Осадчая поднялась на гору Тахталидаг и показала фантастические фото живописных пейзажей. На вершине она позировала в эффектном сарафане с принтом.

Длительный семейный отдых Катя Осадчая устроила после возвращения к съемкам программы "Светская жизнь". Отпуск звезда решила провести в Турции. Если муж Юрий Горбунов уже вернулся в Украину для работы над лентой "Бешеная свадьба 3", то его красавица-жена продолжает наслаждаться летом за границей. Однако ограничиваться только морем звезда не стала и вместе с двумя сыновьями – 3-летним Иваном и 17-летним Ильей покорила гору Тахталидаг. Фото из путешествия она опубликовала в инстаграме.

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На высоту 2350 метров над уровнем моря семья добралась на подъемнике, виды с которого действительно завораживают. Младшего сына Катя Осадчая держала на руках. Мальчик восхищенно наблюдал за горными хребтами. Фотосессию ведущая устроила уже на вершине.

"Покорение вершины или выше облаков", – написала телезвезда в заметке.

Катя Осадчая с сыном на руках / Фото Instagram / @kosadcha

Образ Кати Осадчей

Для поездки она выбрала белый полосатый сарафан с принтом и низом свободного покроя. Наряд с пикантным разрезом посередине выгодно подчеркивал хрупкую фигуру и загар Кати Осадчей.

Она дополнила образ белыми тапочками с надписью и шляпкой от украинского дизайнера Руслана Багинского, с которым не расстается во время отдыха. Look завершили многочисленные цепочки на шее и массивная шпилька, которой знаменитость собрала волосы в пучок. Стоит отметить, что на курорте Катя Осадчая отказалась от косметики и демонстрирует природную красоту.

Катя Осадчая в сарафане на вершине в Турции / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая в сарафане на вершине в Турции / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая с сыном на вершине в Турции / Фото Instagram / @kosadcha