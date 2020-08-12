Успішна телеведуча Лілія Ребрик вкотре зачарувала мережу бездоганним літнім образом. Вона оприлюднила відео з ефіру ранкової програми, у якому не лише показала стильний аутфіт, а й продемонструвала запальні танці.

Лілія Ребрик належить до тих жінок шоу-бізнесу, які активно диктують тренди своїм підписницям. На особистій інстаграм-сторінці зірка вкотре показала свій look, який зачарував прихильниць.

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Знаменитість постала перед камерою у вбранні, яке чудово підійде як для прохолодної погоди, так і для спекотних літніх днів. Лілія знає, як ефектно виглядати не лише в кадрі, а й у повсякденному житті.

Образ Лілії Ребрик

Для ранкового ефіру зірка обрала смугастий темно-синій костюм, що складався іх жилетки з поясом та широких штанів. Також вона одягнула білу майку. Доповнила бездоганний аутфіт стильними сережками. Волосся Лілія вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у ніжних відтінках. Такий look не лише вкотре продемонстрував її вишуканий смак в одязі, а й підкреслив усі перваги спокусливої фігури.

На ролику телеведуча позує не сама, а зі своїм колегою Анатолієм Анатолійовичем. На знімальному майданчику вони влаштували запальні танці, які розвеселили користувачів мережі. У коментарях фоловери зазначають, що Лілії та Анатолію потрібно брати участь у "Танцях з зірками".

Багато прихильниць не залишили поза увагою її вбрання: "Образ ведучої – супер", "У Лілії чудовий костюм", "Красуня!".