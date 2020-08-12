Успешная телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть безупречным летним образом. Она обнародовала видео из эфира утренней программы, в котором не только показала стильный аутфит, но и продемонстрировала зажигательные танцы.

Лилия Ребрик принадлежит к тем женщинам шоу-бизнеса, которые активно диктуют тренды своим подписчицам. На личной инстаграм-странице звезда в очередной раз показала свой look, который очаровал поклонниц.

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Знаменитость предстала перед камерой в наряде, который прекрасно подойдет как для прохладной погоды, так и для жарких летних дней. Лилия знает, как эффектно выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни.

Образ Лилии Ребрик

Для утреннего эфира звезда выбрала полосатый темно-синий костюм, состоящий из жилетки с поясом и широких брюк. Также она надела белую майку. Дополнила безупречный аутфит стильными серьгами. Волосы Лилия уложила ровно, макияж сделала в нежных оттенках. Такой look не только в очередной раз продемонстрировал ее изысканный вкус в одежде, но и подчеркнул все достоинства соблазнительной фигуры.

В ролике телеведущая не одна, а со своим коллегой Анатолием Анатольевичем. На съемочной площадке они устроили зажигательные танцы, развеселили пользователей сети. В комментариях фолловеры отмечают, что Лилии и Анатолию нужно участвовать в "Танцах со звездами".

Многие поклонницы не оставили без внимания ее наряд: "Образ ведущей – супер", "У Лилии замечательный костюм", "Красотка!".