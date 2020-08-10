Успешная украинская телеведущая после рабочей поездки в Херсонскую область провела семейный вечер дома. Вместе с мужем и дочерьми звезда попробовала желтый арбуз и показала, какой домашний наряд предпочитает.

После насыщенных рабочих будней Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким отправились на Херсонщину. На днях супруги наслаждались прекрасными видами в украинской пустыне – Олешковских песках. И хотя эта небольшая прогулка была командировкой, однако пара получила удовольствие от совместного времяпрепровождения. А вот по возвращении звездные родители вместе с дочками отведали вкусный презент, а соответствующее фото Лилия распространила на личной инстаграм-странице.

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Из Херсонской области Лилия и Андрей привезли детям желтый арбуз. В заметке телеведущая отметила, что еще не пробовала такого фрукта, поэтому все с радостью попробовали его и насладились невероятным вкусом.

Образ Лилии Ребрик

Поскольку фотография была сделана после насыщенных выходных на съемочной площадке, то дома звезда стремилась расслабиться и отдохнуть от макияжа и элегантных платьев. Она каждый раз покоряет сердца миллионов зрителей, когда появляется в роскошных аутфитах перед камерой. Теперь Лилия решила показать, что даже в домашней атмосфере, без стилистов и визажистов, может выглядеть безупречно.

Знаменитость позировала в черных лосинах и белой майке на бретельках, которые украшены кружевом. Волосы она аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику. Она искренне улыбалась, демонстрируя натуральную красоту. Ребрик показала, что даже без макияжа и вечернего платья может выглядеть великолепно. Ее естественная красота покорила пользователей сети, которые уже лайкнули публикацию почти 40 тысяч раз.

Семейная фотография Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

В заметке Лилия спросила фолловеров, успели ли они уже попробовать желтый арбуз. Одни фанаты отмечают, что им очень понравился вкус такого фрукта, а другие признались, что впервые слышат о нем. Однако есть и такие, которые выращивают желтые арбузы на собственных угодьях.