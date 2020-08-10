Успішна українська телеведуча після робочої поїздки на Херсонщину провела сімейний вечір вдома. Разом із чоловіком і доньками зірка скуштувала жовтий кавун та показала, якому домашньому вбранню надає перевагу.

Після насичених робочих буднів Лілія Ребрик разом із чоловіком Андрієм Диким відправилися на Херсонщину. Днями подружжя насолоджувалося прекрасними краєвидами в українській пустелі – Олешківських пісках. І хоча ця невеличка мандрівка була відрядженням, проте пара отримала задоволення від спільного проведення часу. А от після повернення зіркові батьки разом із донечками покуштували смачний презент, а відповідне фото Лілія поширила на особистій інстаграм-сторінці.

Читайте також У яскравому сарафані й капелюсі: Лілія Ребрик підкорила стильним образом – фото

Із Херсонської області Лілія та Андрій привезли дітям жовтий кавун. У дописі телеведуча зазначила, що ще не куштувала такого фрукту, тому усі з радістю скуштували його та насолодилися неймовірним смаком.

Образ Лілії Ребрик

Оскільки світлина була зроблена після насичених вихідних на знімальному майданчику, то вдома зірка прагнула розслабитися та відпочити від макіяжей та елегантних суконь. Вона щоразу підкорює серця мільйони глядачів, коли постає у розкішних аутфітах перед камерою. Тепер Лілія вирішила показати, що навіть у домашній атмосфері, без стилістів та візажистів може виглядати бездоганно.

Знаменитість позувала у чорних лосинах та білій майці на бретелях, які оздоблені кружевом. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику. Вона щиро усміхалася, демонструючи натуральну вроду. Ребрик довела, що навіть без макіяжу та вечірньої сукні може виглядати неперевершено. Її природня краса підкорила користувачів мережі, які вже вподобали публікацію майже 40 тисяч разів.



Сімейна світлина Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

У дописі Лілія спитала фоловерів, чи вони вже встигли скуштувати жовтий кавун. Одні фанати зазначають, що їм дуже сподобався смак такого фрукта, а інші зізналися, що вперше чують про нього. Проте є й такі, що вирощують жовті кавуни на власних угіддях.