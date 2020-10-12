Вікенд донька американського президента Дональда Трампа провела в штаті Арізона. Для робочої поїздки Іванка Трамп обрала легку білу сукню в смужку, яка додала їй легкості та підкреслила фігуру.

В інстаграм-профілі радниця президента США звітує про кожну офіційну поїздку та вихід. Днями Іванка Трамп вирушила в штат Арізона. В місті Парадайс-Вейлі серед мальовничих пейзажів вона поспілкувалась з прихильниками Дональда Трампа.

До теми У бездоганній сукні з розрізом: Іванка Трамп засвітила ніжки в елегантному образі – фото

Виходи Іванки Трамп є зразком ділового стилю, а її бездоганні аутфіти відповідають не лише дрес-коду, а й останнім трендам. Останній look не став винятком.

Образ Іванки Трамп

Для поїздки вона обрала смугасту сукню білого кольору довжини міді з розрізом в зоні декольте і широкими рукавами. Завдяки класичній тонкій костюмній смужці радниця президента виглядала ще стрункіше, а легка напівпрозора тканина робила її образ жіночним і ніжним. Талію Іванка Трамп підкреслила широким чорним поясом, а з американцями контактувала в захисній масці.

Look завершили класичні чорні туфлі на підборах, незмінно бездоганна укладка і легкий денний макіяж. Іванка Трамп радо спілкувалась як з дітьми, так і з дорослими і виглядала дуже елегантно.



Іванка Трамп у смугастій сукні / Фото Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у смугастій сукні / Фото Instagram / @ivankatrump