Донька та радниця президента США Іванка Трамп під час кожного офіційного виходу демонструє вишуканий діловий стиль і бездоганний смак. Навіть в рамках туру з передвиборною агітацією вона підкорює ефектними образами і показує свою розкішну фігуру.

В інстаграм-профілі з 6,7-мільйонною аудиторією Іванка Трамп показала, як минула зустріч з виборцями міста Орландо, що в штаті Флорида. Донька Дональда Трампа обрала стильну сукню-футляр, пікантності якій додав розріз посередині.

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Елегантний образ Іванки Трамп

Перед публікою бізнесвумен та радниця президента США постала у сукні блакитного кольору довжини міді. Вбрання не лише підкреслювало ідеальну фігуру, а й акцентувало на декольте завдяки асиметричному вирізу на грудях і плечах. Однак Іванка Трамп наважилась показати й струнці підтягнуті ніжки, які оголила завдяки високому розрізу за коліно.

Вишукану сукню вона доповнила замшевими туфлями-човниками коричневого кольору на високих підборах. Безумовно, жодний вихід Іванка Трамп не здійснює без легкого денного макіяжу та бездоганної укладки. Навіть попри переліт вона виглядала бадьорою та продемонструвала ідеальний look.



Іванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп не лише розповіла про президентські амбіції та наміри батька, а й поспілкувалась з виборцями. Вона була привітною і радо відповідала на питання. Варто зазначити, що радниця Трампа дотрималась карантинних обмежень: з громадянами контактувала в захисній масці темно-синього кольору та дотримувалась дистанції.



Іванка Трамп з виборцями / Фото Instagram / @ivankatrump