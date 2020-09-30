Радниця та донька Дональда Трампа Іванка похизувалася бездоганним осіннім образом. Вона прибула на захід в костюмі молочного кольору та показала бездоганну фігуру.

Вчора, 29 вересня, в Клівленді, штат Огайо, відбулися перші президентські дебати між президентом США Дональдом Трампом та кандидатом у президенти від демократів Джо Байденом. Подія проходила в університеті охорони здоров'я Case Western Reserve. На особистій сторінці в інстаграмі Іванка оприлюднила світлину з батьком, адже підтримувала його у цей важливий час.

Читайте також У тренчі та білих штанах: Іванка Трамп показала простий та стильний образ – фото

Стильний look Іванки Трамп

Звісно, що аутфіт радниці президента США не залишився без уваги. Іванка постала перед публікою в молочному костюмі, що складався з штанів, блузки та подовженого піджака. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою широкого поясу в тон вбрання. Ймовірно, що такий look Трамп поєднала з елегантним взуттям на підборах.

Розкішне біляве волосся красуня вклала рівно. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах. Саме з такою зачіскою та мейк-апом вона дуже часто з'являється на публічних заходах.

Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, а Сполучені Штати Америки займають перше місце за кількістю хворих, то Іванка не забуває про захисні маски. Вона обирає стильні засоби захисту, що пасують до її вбрання. Під час спілкування з людьми Трамп одягнула на обличчя трендову маску білого кольору з квітковим принтом.