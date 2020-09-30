Советник и дочь Дональда Трампа Иванка похвасталась безупречным осенним образом. Она прибыла на мероприятие в костюме молочного цвета и показала безупречную фигуру.

Вчера, 29 сентября, в Кливленде, штат Огайо, прошли первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Событие проходило в Университете здравоохранения Case Western Reserve. На личной странице в инстаграме Иванка обнародовала фотографию с отцом, ведь поддерживала его в этот важный момент.

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Стильный look Иванки Трамп

Естественно, что аутфит советницы президента США не остался без внимания. Иванка предстала перед публикой в молочном костюме, состоявшем из брюк, блузки и удлиненного пиджака. Стройную талию девушка подчеркнула с помощью широкого пояса в тон наряду. Вероятно, что такой look Трамп соединила с элегантной обувью на каблуке.

Роскошные белокурые волосы красавица уложила ровно. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах. Именно с такой прической и мейкапом она очень часто появляется на публичных мероприятиях.

Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса, а Соединенные Штаты Америки занимают первое место по количеству больных, то Иванка не забывает о защитных масках. Она выбирает стильные средства защиты, подходящие к ее наряду. Во время общения с людьми Трамп надела на лицо трендовую маску белого цвета с цветочным принтом.