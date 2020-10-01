Дочь и советница президента США Иванка Трамп во время каждого официального выхода демонстрирует изысканный деловой стиль и безупречный вкус. Даже в рамках тура с предвыборной агитацией она покоряет эффектными образами и показывает свою роскошную фигуру.

В инстаграм-профиле с 6,7-миллионной аудиторией Иванка Трамп показала, как прошла встреча с избирателями города Орландо, что в штате Флорида. Дочь Дональда Трампа выбрала стильное платье-футляр, пикантности которому добавил разрез посередине.

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Элегантный образ Иванки Трамп

Перед публикой бизнесвумен и советница президента США предстала в платье голубого цвета длины миди. Наряд не только подчеркивал идеальную фигуру, но и акцентировал на декольте благодаря асимметричному вырезу на груди и плечах. Однако Иванка Трамп решилась показать и стройные подтянутые ножки, которые обнажила благодаря высокому разрезу за колено.

Изысканное платье она дополнила замшевыми туфлями-лодочками коричневого цвета на высоком каблуке. Безусловно, ни один выход Иванка Трамп не осуществляет без легкого дневного макияжа и безупречной укладки. Даже несмотря на перелет она выглядела бодрой и продемонстрировала идеальный look.



Иванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump

Иванка Трамп не только рассказала о президентских амбициях и намерениях отца, но и пообщалась с избирателями. Она была приветливой и радушно отвечала на вопросы. Стоит отметить, что советница Трампа соблюдала карантинные ограничения: с гражданами контактировала в защитной маске темно-синего цвета и соблюдала дистанцию.



Иванка Трамп с избирателями / Фото Instagram / @ivankatrump