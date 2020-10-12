Уикенд дочь американского президента Дональда Трампа провела в штате Аризона. Для рабочей поездки Иванка Трамп выбрала легкое белое платье в полоску, которое добавило ей легкости и подчеркнуло фигуру.

В инстаграм-профиле советница президента США отчитывается о каждой официальной поездке и выходе. На днях Иванка Трамп отправилась в штат Аризона. В городе Парадайз-Вэлли среди живописных пейзажей она пообщалась с сторонниками Дональда Трампа.

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Выходы Иванки Трамп являются образцом делового стиля, а ее безупречные аутфиты отвечают не только дресс-коду, но и последним трендам. Последний look не стал исключением.

Образ Иванки Трамп

Для поездки она выбрала полосатое платье белого цвета длины миди с разрезом в зоне декольте и широкими рукавами. Благодаря классической тонкой костюмной полоске советница президента выглядела еще стройнее, а легкая полупрозрачная ткань делала ее образ женственным и нежным. Талию Иванка Трамп подчеркнула широким черным поясом, а с американцами контактировала в защитной маске.

Look завершили классические черные туфли на каблуках, неизменно безупречная укладка и легкий дневной макияж. Иванка Трамп с радостью общалась как с детьми, так и со взрослыми и выглядела очень элегантно.



Иванка Трамп в полосатом платье / Фото Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп в полосатом платье / Фото Instagram / @ivankatrump