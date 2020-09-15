Українська співачка Настя Каменських після випуску нового кліпу на іспаномовний трек A Huevo повертається до звичних буднів. Жінка й надалі демонструє стильні образи своїм підписникам.

Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, невпинно ділиться з шанувальниками фото зі свого життя. Нові світлини артистка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Настя вже не раз довела, що вона справжня модниця. Співачка обожнює стильний одяг, і любить приміряти його на собі.

Повсякденний look Насті Каменських

Цього разу зірка постала у стильній смугастій блузці темно-синього й оранжевого кольорів. Її вона заправила в чорні шкіряні штани, пояс яких звисав збоку.

Каменських доповнила образ яскравими аксесуарами: годинником та тонкими ланцюжками на шиї. Зірка також зробила яскравий макіяж на обличчі. Карі очі ще більше підкреслили рожеві шимерні тіні на очах та чорні стрілки. А на губах красувалась червона помада.

Понеділок в розпалі! Відчуваю, що для нас всіх тиждень буде продуктивним, цікавим і наповненим найприємнішими емоціями,

– підписала фото Каменських.

Вона також поділилась, що з нетерпінням чекає виходу нового альбому Ecléctica. У нього увійдуть вже випущені треки Elefante й A Huevo, й інші хіти. Зірка впевнена, що здивує світ новим звучанням та міксом дикої енергії й пристрасті. Альбом вийде в цю п'ятницю, 18 вересня.



Стильний образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux