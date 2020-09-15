Украинская певица Настя Каменских после выпуска нового клипа на испаноязычный трек "A Huevo" возвращается к привычным будням. Женщина и продолжает демонстрировать стильные образы своим подписчикам.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, неустанно делится с поклонниками фото из своей жизни. Новые фотографии артистка опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Настя уже не раз доказала, что она настоящая модница. Певица обожает стильную одежду, и любит примерять ее на себе.

Повседневный look Насти Каменских

В этот раз звезда предстала в стильной полосатой блузке темно-синего и оранжевого цветов. Ее она заправила в черные кожаные штаны, пояс которых свисал сбоку.

Каменских дополнила образ яркими аксессуарами: часами и тонкими цепочками на шее. Звезда также сделала яркий макияж на лице. Карие глаза еще больше подчеркивали розовые шиммерные тени на глазах и черные стрелки. А на губах красовалась красная помада.

Понедельник в разгаре! Чувствую, что для нас всех неделя будет продуктивной, интересной и наполненной самыми приятными эмоциями,

– подписала фото Каменских.

Она также поделилась, что с нетерпением ждет выхода нового альбома Ecléctica. В него войдут уже выпущенные треки Elefante и A Huevo, и другие хиты. Звезда уверена, что удивит мир новым звучанием и миксом дикой энергии и страсти. Альбом выйдет в эту пятницу, 18 сентября.



Стильный образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux