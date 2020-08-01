Репер Енді Картрайт був знайдений мертвим у власній квартирі в Санкт-Петербурзі. Його цивільна дружина Марина заявляла, що він помер від передозування наркотиками, тому вона вирішила розчленувати тіло, щоб ніхто не дізнався справжньої причини смерті. Слідство припускає, що співмешканка вбила артиста під час конфлікту.

Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта (справжнє ім'я – Олександр Юшко) працівники правоохоронних органів виявили 29 липня. Дружина разом із своєю матір'ю вирішила приховати смерть чоловіка. Жінка планувала повідомити знайомим, що він зник, оскільки, за її словами, смерть від наркотиків – "безславна". Проте слідів наркотиків у крові загиблого не знайдено і слідство припускає, що саме Марина скоїла вбиство. Про це йдеться на сайті слідчого комітету Російської Федерації.

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36-річній Марині Кохал висунули звинувачення у вбивстві цивільного чоловіка, тіло якого вона розчленувала на 5 частин у квартирі. Правоохоронці дізналися про смерть репера від юриста, до якого жінка звернулася за допомогою. Вона просила, щоб він допоміг їй позбутися від трупа. Про це інформувало видання Meduza.

Результат аналізів на наявність наркотиків в організмі репера виявився негативним. У помешканні наркотичні речовини також не виявили. Проти Марини порушили кримінальну справу за статтею "Вбивство", наразі її затримали.

Смерть Енді Картрайта: версія слідства

За даними слідства, звинувачувана не пізніше 29 липня 2020 року, перебуваючи в квартирі одного із будинків на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі, під час конфлікту, що виник на підставі неприязних стосунків, невстановленим слідством способом вбила свого чоловіка. Пізніше, з метою приховати злочин, вона розчленувала тіло потерпілого на окремі частини, щоб позбавитися від нього.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих дій, щоб з'ясувати усі обставити смерті Енді Картрайта. Також призначили комплекс судових експертиз. Слідство триває.

Російський телеграм-канал Perepichka News повідомляє, що Кохал зізналася у вбивстві. Проте наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Що відомо про вбивство та розчленування тіла Енді Картрайта?

За словами Марини Кохал, 25 липня вона повернулася додому і побачила, що чоловік перебуває без свідомості, а поруч із ним лежить шприц. Вона вирішила розчленувати його тіло та заховати, бо не хотіла, щоб репера вважали наркозалежним. Шприц жінка викинула, а знайомим планувала розповісти, що Енді зник.

Проте друзі артиста стверджують, що у нього інколи були проблеми з алкоголем, проте наркотики репер ніколи не вживав. Слідів наркотичних речовин у його крові також не виявлено.

Після того, як в квартиру репера приїхали правоохоронці, вони знайшли молоток, ніж, обробну дошку і ножівку по металу. Тіло було упаковане у п'ять чорних пакетів. Також є інформація про те, що внутрішні органи загиблого були у пральній машині, а розчленовувати тіло Марині допомагала її мама. Коли все це відбувалося, в квартирі перебувала 2-річна донька артиста.