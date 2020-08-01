Рэпер Энди Картрайт был найден мертвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Его гражданская жена Марина заявляла, что он умер от передозировки наркотиками, поэтому она решила расчленить тело, чтобы никто не узнал истинной причины смерти. Следствие предполагает, что сожительница убила артиста во время конфликта.

Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) работники правоохранительных органов обнаружили 29 июля. Жена вместе со своей матерью решила скрыть смерть мужа. Женщина планировала сообщить знакомым, что он исчез, поскольку, по ее словам, смерть от наркотиков – "бесславная". Однако следов наркотиков в крови погибшего не найдено, и следствие предполагает, что именно Марина совершила убийство. Об этом говорится на сайте следственного комитета Российской Федерации.

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36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа, тело которого она расчленила на 5 частей в квартире. Правоохранители узнали о смерти рэпера от юриста, к которому женщина обратилась за помощью. Она просила, чтобы он помог ей избавиться от трупа. Об этом информировало издание Meduza.

Результат анализов на наличие наркотиков в организме рэпера оказался отрицательным. В помещении наркотические вещества также не обнаружили. Против Марины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сейчас ее задержали.

Смерть Энди Картрайта: версия следствия

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, во время конфликта, возникшего на основании напряженных отношений, неустановленным следствием способом убила своего мужа. Позже, с целью скрыть преступление, она расчленила тело потерпевшего на отдельные части, чтобы избавиться от него.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства смерти Энди Картрайта. Также назначили комплекс судебных экспертиз. Следствие продолжается.

Российский телеграм-канал Perepichka News сообщает, что Кохал призналась в убийстве. Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

Что известно об убийстве и расчленении тела Энди Картрайта?

По словам Марины Кохал, 25 июля она вернулась домой и увидела, что мужчина находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Она решила расчленить его тело и спрятать, потому что не хотела, чтобы рэпера считали наркозависимым. Шприц женщина выбросила, а знакомым планировала рассказать, что Энди исчез.

Однако друзья артиста утверждают, что у него иногда были проблемы с алкоголем, однако наркотики рэпер никогда не употреблял. Следов наркотических веществ в его крови также не обнаружено.

После того, как в квартиру рэпера приехали правоохранители, они нашли молоток, нож, разделочную доску и ножовку по металлу. Тело было упаковано в пять черных пакетов. Также есть информация о том, что внутренние органы погибшего были в стиральной машине, а расчленять тело Марине помогала ее мама. Когда все это происходило, в квартире находилась 2-летняя дочь артиста.