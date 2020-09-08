Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, як і кожна мама, неабияк любить своїх дітей, тож часто в мережі ділиться їхніми світлинами. Її красивий син та донька гармонійно позують на фотографіях.

Новою фотосесією з дітьми співачка поділилася на своїй інстаграм-сторінці. Слава Камінська виховує двох дітей – сина Леонарда та доньку Лауру, які народилися в шлюбі співачки з пластичним хірургом Едгаром Камінським.

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Колишнє подружжя підтримує чудові стосунки, вільний час намагається провести з дітьми разом, тож Леонард та Лаура відчувають однакову любов та підтримку, як і від матері, так і від батька.

Мої діти напевно звикли, що можуть довго не бачити маму. Але мама не звикне до цього ніколи. Найкращий добрий ранок за останні 4 дні,

– написала Слава Камінська.

Судячи з фото, співачка вирішила закарбувати ранковий момент на камеру, тож діти позували в ліжку. На фото помітно ідилію між братиком та сестричкою, а також, якою щасливою почувається Слава Камінська разом зі своїми дітьми.

На чорно-білих світлинах Леонард та Лаура мило позують перед камерою та почуваються абсолютно радісними та задоволеними.



Слава Камінська зробила фото зі своїми дітьми / Instagram / @babaslavka



Ідилія між сестричкою та братиком / Instagram / @babaslavka



Син Леонард покує на фотокамеру / Instagram / @babaslavka



Слава Камінська зробила фото своєї доньки в ліжку / Instagram / @babaslavka