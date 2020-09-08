Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, как и любая мама, очень любит своих детей, поэтому часто в сети делится их фотографиями. Ее красивые сын и дочь гармонично позируют на фотографиях.

Новой фотосессией с детьми певица поделилась на своей инстаграм-странице. Слава Каминская воспитывает двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру, родившихся в браке певицы с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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Бывшие супруги поддерживают прекрасные отношения, свободное время пытаются проводить с детьми вместе, поэтому Леонард и Лаура получают одинаковую любовь и поддержку как и от матери, так и от отца.

Мои дети наверняка привыкли, что могут долго не видеть маму. Но мама не привыкнет к этому никогда. Лучшее доброе утро за последние 4 дня,

– написала Слава Каминская.

Судя по фото, певица решила запечатлеть утренний момент на камеру, поэтому дети позировали в постели. На фото заметна идиллия между братом и сестрой, а также какой счастливой чувствует себя Слава Каминская вместе со своими детьми.

На черно-белых фотографиях Леонард и Лаура мыло позируют перед камерой и чувствуют себя абсолютно радостными и довольными.



Слава Каминская сделала фото со своими детьми​ / Instagram / @babaslavka



Идиллия между сестренкой и братиком​ / Instagram / @babaslavka



Сын Леонард позирует на фотокамеру / Instagram / @babaslavka



Слава Каминская сделала фото своей дочери в постели​ / Instagram / @babaslavka