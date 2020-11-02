Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська активно демонструє особисте життя та інтригує новими романами, а от про стосунки з батьками рідко говорить публічно. З мамою Тамарою Іванівною зірка має схожі темпераментні характери, тому спілкування у них непросте.

Співачка Слава Камінська разом з мамою Тамарою Іванівною знялась для програми "Ранок з Україною". Як з'ясувалось, саме ненька надихнула старшу доньку на музичну кар'єру, адже після закінчення Київського університету культури і мистецтв спонукала шукати роботу за спеціальністю та ходити на кастинги. Так, продюсер Юрій Нікітін на одному з прослуховувань помітив артистку і запросив до гурту "НеАнгели".

Читайте також Свекруха мрії: Слава Камінська розповіла про стосунки з мамою колишнього чоловіка

Проте Тамара Іванівна досі дбає не лише про доньку, а й про онуків – 5-річного Леонарда та 4-річну Лауру, яких зірка народила у шлюбі з ексчоловіком Едгаром Камінським. Саме заради онуків вона переїхала з Одеси до Києва. Слава Камінська мешкає в одному будинку з мамою – у сусідніх під'їздах. Тому до дітей жінка навідується кожного дня і не забуває при цьому повчати доньку, що нерідко закінчується гучними конфліктами.

У нас характери з нею однакові. Тому коли ми починаємо вередувати, ці сутички бувають дуже шумними,

– пояснила зірка.

Вона зізналась, що в сусідстві з мамою, на якому колись наполягала сама, є свої недоліки. Так, Тамара Іванівна у квартирі доньки почувається як у своєму домі.

"У мами якимось чином опинилися ключі від моєї квартири, і ось вона іноді любить зайти, роздати поради. А я іноді роздаю поради їй, забираю ключі і кажу: "Без стуку, без дзвінка до мене додому не приходь зі своїми порадами", – зізналась Слава Камінська.

Нагадаємо, минулого року однією з причин розлучення з Едгаром Слава Камінська називала втручання батьків у їхнє сімейне життя. Мама зірки потоваришувала зі свекрухою, і вони разом намагалися повчати виконавицю. Під час сімейних конфліктів чоловік ставав на захист мами та тещі, нарікаючи на складний характер Слави.