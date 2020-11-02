Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская активно демонстрирует личную жизнь и интригует новыми романами, а вот об отношениях с родителями редко говорит публично. С мамой Тамарой Ивановной звезда имеет похожие темпераментные характеры, поэтому общение у них непростое.

Певица Слава Каминская вместе с мамой Тамарой Ивановной снялась для программы "Утро с Украиной". Как оказалось, именно мать вдохновила старшую дочь на музыкальную карьеру, потому что после окончания Киевского университета культуры и искусств побудила искать работу по специальности и ходить на кастинги. Так, продюсер Юрий Никитин на одном из прослушиваний заметил артистку и пригласил в группу "НеАнгелы".

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Однако Тамара Ивановна до сих пор заботится не только о дочери, но и о внуках – 5-летнем Леонарде и 4-летней Лауре, которых звезда родила в браке с экс-мужем Эдгаром Каминским. Именно ради внуков она переехала из Одессы в Киев. Слава Каминская живет в одном доме с мамой – в соседних подъездах. Поэтому к детям женщина наведывается каждый день, и не забывает при этом поучать дочь, что нередко заканчивается громкими конфликтами.

У нас характеры с ней одинаковые. Поэтому когда мы начинаем вредничать, эти стычки бывают очень шумными,

– объяснила звезда.

Она призналась, что в соседстве с мамой, на котором когда-то настаивала сама, есть свои недостатки. Так, Тамара Ивановна в квартире дочери чувствует себя как в своем доме.

"У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы. А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: "Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами", – призналась Слава Каминская.

Напомним, в прошлом году одной из причин развода с Эдгаром Слава Каминская называла вмешательство родителей в их семейную жизнь. Мама звезды подружилась со свекровью, и они вместе пытались поучать исполнительницу. Во время семейных конфликтов муж становился на защиту мамы и тещи, сетуя на сложный характер Славы.