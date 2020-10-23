Співачка гурту "НеАнгели" Слава Камінська любить стильно одягатися, тож вже встигла продемонструвати трендовий образ своїм прихильникам.

Нову світлину Слава Камінська опублікувала у своєму інстаграмі. Перед камерою співачка красувалася у стильному штанному костюмі бежевого кольору.

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Трендове вбрання виконавиця доповнила сірим кепі, білими масивними кросівками та сумкою. Волосся зірка розпустила, а оголену шию прикрасила трендовим ланцюжком.

Новий кадр швидко замилував мережу та викликав активні обговорення серед 700-тисячної аудиторії підписників в коментарях.

У дописі співачка зазначила, що ця осінь якась особлива, і навіть не через пандемію, мільйон новин та увесь хаос.

Ця осінь особлива, тому що не дивлячись на все це, люди адаптувалися і навчилися знаходити щастя в дрібницях, які вперто не помічали раніше. Осінь, осінь ... До ворожки не ходи, у листя не питай – скоро все буде добре,

– написала виконавиця.



Слава Камінська прогулялася у стильному костюмі / Фото з Instagram