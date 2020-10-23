Певица группы "НеАнгелы" Слава Каминская любит стильно одеваться, поэтому уже успела продемонстрировать трендовый образ своим поклонникам.

Новую фотографию Слава Каминская опубликовала в своем инстаграме. Перед камерой певица блистала в стильном брючном костюме бежевого цвета.

Читайте также Слава Каминская призналась, как объяснила детям развод с Эдгаром

Трендовую одежду исполнительница дополнила серым кепи, белыми массивными кроссовками и сумкой. Волосы звезда распустила, а обнаженную шею украсила трендовой цепочкой.

Новый кадр быстро очаровал сеть и вызвал активные обсуждения среди 700-тысячной аудитории подписчиков в комментариях.

В заметке певица отметила, что эта осень какая-то особенная, и даже не из-за пандемии, миллиона новостей и всего хаоа.

Эта осень особенная, потому что несмотря на все это, люди адаптировались и научились находить счастье в мелочах, которые упорно не замечали раньше. Осень, осень... К гадалке не ходи, у листьев не спрашивай – скоро все будет хорошо,

– написала исполнительница.



Слава Каминская прогулялась в стильном костюме / Фото из Instagram