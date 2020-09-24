Популярний український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма відверто розповів про перше знайомство з Наталією Могилевською. Також танцівник розсекретив, чи був у них роман.

Влад Яма поспілкувався з журналісткою програми "Кава з перцем". Під час розмови він розповів про те, як вперше зустрівся з Наталією Могилевською. Також розставив крапки над "і" у чутках про стосунки під час участі в шоу "Танці з зірками", де знаменитості колись танцювали в парі.

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Знайомство Влада Яма та Наталії Могилевської

Хореограф розповів, що вперше побачив артистку в роботі ще за два роки до їх офіційного знайомства. Тоді він зрозумів, що з такою жінкою нелегко працювати.

Про складність її характеру я дізнався десь за два роки до нашої участі в проєкті. Побачив Наталю в роботі, коли вона давала вказівки одному з артистів-початківців. Тоді вона дуже лаяла музиканта. На той момент я ще не чув від жінок таких слів. Саме тоді зрозумів, який в неї характер,

– поділився Влад.

Влад Яма і Наталія Могилевська на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Участь у "Танцях з зірками"

Щоб подібних прецедентів не виникало на шоу, Яма поговорив з Могилевською на першому тренуванні. Тоді він сказав, що танцювальний зал – це святе. Він наголосив, що якщо Наталя захоче посварити когось, або навіть його, то краще вийти із залу і все вирішити поза його межами. У хореографічному залі не можна висловлюватися погано.

Врешті-решт пара стала фаворитами сезону і гдялачі одразу ж заговорили про їхній роман, чутки про який не вщухають досі.

Роман Наталії Могилевської та Влада Ями

Танцівник зізнався, що "флюїди" і "взаємне притягання" було присутнє в їхній парі, проте тільки на паркеті під час танцю.

Якщо думати, про що ця історія і викластися максимально емоційно, навіть в залі, а на паркеті ще більше – так. Навіть мені здавалося, що ми пара. Це були певні моменти, секунди. Після танцю, в реальному житті, на тренуваннях – ні,

– зізнався Влад.

Інтерв'ю Влада Ями: дивіться відео онлайн