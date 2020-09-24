Популярный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма откровенно рассказал о первом знакомстве с Натальей Могилевской. Также танцовщик рассекретил, был ли у них роман.

Влад Яма пообщался с журналисткой программы "Кава з перцем". Во время разговора он рассказал о том, как впервые встретился с Натальей Могилевской. Также расставил точки над "і" в слухах об отношениях во время участия в шоу "Танцы со звездами", где знаменитости когда-то танцевали в паре.

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Знакомство Влада Яма и Натальи Могилевской

Хореограф рассказал, что впервые увидел артистку в работе еще за два года до их официального знакомства. Тогда он понял, что с такой женщиной нелегко работать.

О сложности ее характера я узнал где-то за два года до нашего участия в проекте. Увидел Наталью в работе, когда она давала указания одному из начинающих артистов. Тогда она очень ругала музыканта. На тот момент я еще не слышал от женщин таких слов. Именно тогда понял, какой у нее характер,

– поделился Влад.

Влад Яма и Наталья Могилевская на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Участие в "Танцах со звездами"

Чтобы подобных прецедентов не возникало на шоу, Яма поговорил с Могилевской на первой тренировке. Тогда он сказал, что танцевальный зал – это святое. Он подчеркнул, что если Наталья захочет поругать кого-то, или даже его, то лучше выйти из зала и все решить за его пределами. В хореографическом зале нельзя выражаться плохо.

В конце концов пара стала фаворитами сезона и зрители сразу же заговорили об их романе, слухи о котором не утихают до сих пор.

Роман Натальи Могилевской и Влада Ямы

Танцовщик признался, что "флюиды" и "взаимное притяжение" присутствовало в их паре, однако только на паркете во время танца.

Если думать, о чем эта история и выложиться максимально эмоционально, даже в зале, а на паркете еще больше – да. Даже мне казалось, что мы пара. Это были определенные моменты, секунды. После танца, в реальной жизни, на тренировках – нет,

– признался Влад.

Интервью Влада Ямы: смотрите видео онлайн