Більше ніж 2: скільки днів святкують Великдень в Україні
- Головний період святкування Великодня в Україні триває сім днів, охоплюючи весь Світлий тиждень.
- Великодній кошик зазвичай містить паску, м'ясні вироби, масло, сир, яйця, хрін та бурячки, символізуючи присутність Христа, нове життя та здоров'я.
В Україні Великдень оповитий багатьма давніми традиціями. І питання про те, скільки ж насправді триває це свято, часто викликає дискусії серед вірян.
Більшість людей звикла орієнтуватися лише на звичайні великодні вихідні. Втім, чи це так насправді – розповіла Православна Церква України у своєму фейсбуці.
Скільки днів святкують Великдень в Україні?
Насправді головний період святкування Великодня охоплює весь Світлий тиждень, який триває сім днів. Кожен день цього тижня вважається святковим і має особливе значення.
Протягом цих семи днів віряни не дотримуються посту, а натомість продовжують вітати одне одного словами "Христос Воскрес!" та обмінюватися писанками.
До того ж Світлий тиждень є часом активних гостювань, коли заведено відвідувати родичів, кумів та близьких.
До речі, днями наша редакція поспілкувалася зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові Михайлом Квасюком. В інтерв'ю для 24 Каналу отець розповів, що період від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, називається Антипасха, тобто завершення Великодня. У ці дні, коли люди заходять до храму, можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску. Вона є ознакою того, що зараз триває час Христового Воскресіння. А вже на наступну неділю, після літургії, її розрізають та дають християнам для споживання.
Що треба покласти у великодній кошик?
Найголовнішим елементом великоднього кошика є паска – особливий хліб, який символізує присутність Христа у нашому житті.
Крім паски, до кошика традиційно кладуть продукти, від яких віряни відмовлялися протягом 48 днів Великого посту. Зокрема, це м'ясні вироби, масло, сир та яйця. Останні мають особливий символізм, адже яйце – символ нового життя, яке з'являється на світ.
Також важливою частиною кошика є хрін та бурячки, зауважує сайт "Українські традиції". Адже вважається, що ці продукти символізують здоров’я, зміцнюють імунітет та відганяють хвороби.