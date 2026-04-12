12 квітня, 15:33
Більше ніж 2: скільки днів святкують Великдень в Україні

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Головний період святкування Великодня в Україні триває сім днів, охоплюючи весь Світлий тиждень.
  • Великодній кошик зазвичай містить паску, м'ясні вироби, масло, сир, яйця, хрін та бурячки, символізуючи присутність Христа, нове життя та здоров'я.

В Україні Великдень оповитий багатьма давніми традиціями. І питання про те, скільки ж насправді триває це свято, часто викликає дискусії серед вірян.

Більшість людей звикла орієнтуватися лише на звичайні великодні вихідні. Втім, чи це так насправді – розповіла Православна Церква України у своєму фейсбуці.

Скільки днів святкують Великдень в Україні?

Насправді головний період святкування Великодня охоплює весь Світлий тиждень, який триває сім днів. Кожен день цього тижня вважається святковим і має особливе значення. 

Протягом цих семи днів віряни не дотримуються посту, а натомість продовжують вітати одне одного словами "Христос Воскрес!" та обмінюватися писанками. 

До того ж Світлий тиждень є часом активних гостювань, коли заведено відвідувати родичів, кумів та близьких.

До речі, днями наша редакція поспілкувалася зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові Михайлом Квасюком. В інтерв'ю для 24 Каналу отець розповів, що період від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, називається Антипасха, тобто завершення Великодня. У ці дні, коли люди заходять до храму, можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску. Вона є ознакою того, що зараз триває час Христового Воскресіння. А вже на наступну неділю, після літургії, її розрізають та дають християнам для споживання.

Що треба покласти у великодній кошик?

  • Найголовнішим елементом великоднього кошика є паска – особливий хліб, який символізує присутність Христа у нашому житті.

  • Крім паски, до кошика традиційно кладуть продукти, від яких віряни відмовлялися протягом 48 днів Великого посту. Зокрема, це м'ясні вироби, масло, сир та яйця. Останні мають особливий символізм, адже яйце – символ нового життя, яке з'являється на світ.

  • Також важливою частиною кошика є хрін та бурячки, зауважує сайт "Українські традиції". Адже вважається, що ці продукти символізують здоров’я, зміцнюють імунітет та відганяють хвороби. 