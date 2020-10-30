Голлівудська актриса Скарлетт Йоганссон більше не холостячка. Днями вона вийшла заміж за свого коханого Коліна Джоста.

Про це повідомили всі західні ЗМІ з посиланням на благодійну організацію Meals on Wheels. В інстаграмі волонтери зазначили, що церемонія весілля Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста була закритою для преси. На весілля закохані покликали тільки найближчих родичів та друзів, які підтримали молодят у цей день.

Дивіться також Три сукні нареченої, розкішна церемонія і елітний ресторан: весілля Володимира Остапчука у фото

Не забула голлівудська пара і про пандемію коронавірусу. За словами благодійників, на весіллі Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста всі дотримувались карантинних правил.

Окрім цього, представники Meals on Wheels пояснили, чому знаменита актриса через них оголосила про таке довгоочікуване свято. Завдяки знаковій події подружжя вирішило звернути увагу світу на життя людей похилого віку та закликало пожертвувати кошти у фонди, які допомагають пенсіонерам.

"Ми раді повідомити, що Скарлетт Йоганссон та Колін Джост одружилися на вихідних в інтимній церемонії в колі найближчих родичів і друзів… Їхнє весільне бажання – допомогти покращити життя людей похилого віку", – написали благодійники, додавши фото лайнера, що може бути натяком на місце проведення весілля.

Наразі у мережі немає жодного весільного фото Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста, тому прихильникам залишається тільки уявляти, яким було це свято.

Що відомо про стосунки Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста

Актриса Скарлетт Йоганссон познайомилась із привабливим сценаристом програми Saturday Night Live Коліном Джостом у 2016 році. Відтоді пара разом відвідувала світські заходи, демонструючи ідилію у стосунках.

За 2 роки роману пара оголосила про заручини та почала підготовку до весілля. Скарлетт Йоганссон не полюбляє виставляти на показ своє особисте життя, а тому було прогнозовано, що весілля пара проведе таємно, без втручань папараці.

Для Кевіна Джоста цей шлюб став першим. А от Скарлетт Йоганссон вже двічі йшла до вівтаря: актриса була заміжня з Раяном Рейнольдсом та французьким бізнесменом Романом Дауріаком, від якого має доньку.