Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон больше не холостячка. На днях она вышла замуж за своего возлюбленного Колина Джоста.

Об этом сообщили все западные СМИ со ссылкой на благотворительную организацию Meals on Wheels. В инстаграме волонтеры отметили, что церемония свадьбы Йоханссон и Колина Джоста была закрытой для прессы. На свадьбу влюбленные позвали только самых близких родственников и друзей, которые поддержали молодоженов в этот день.

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Не забыла голливудская пара и о пандемии коронавируса. По словам благотворителей, на свадьбе Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста все придерживались карантинных правил.

Кроме этого, представители Meals on Wheels объяснили, почему знаменитая актриса через них объявила о таком долгожданном празднике. Благодаря знаковому событию супруги решили обратить внимание мира на жизнь пожилых людей и призвал пожертвовать средства в фонды, которые помогают пенсионерам.

"Мы рады сообщить, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились на выходных в интимной церемонии в кругу ближайших родственников и друзей... Их свадебное желание – помочь улучшить жизнь пожилых людей", – написали благотворители, добавив фото лайнера, что может быть намеком на место проведения свадьбы.

Сейчас в сети нет ни одной свадебной фото Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста, поэтому сторонникам остается только представлять, каким был этот праздник.

Что известно об отношениях Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста

Актриса Скарлетт Йоханссон познакомилась с привлекательным сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом в 2016 году. С тех пор пара вместе посещала светские мероприятия, демонстрируя идиллию в отношениях.

За 2 года романа пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе. Скарлетт Йоханссон не любит выставлять на показ свою личную жизнь, а потому прогнозируемо, что свадьбы пара проведет тайно, без вмешательств папарацци.

Для Кевина Джоста этот брак стал первым. А вот Скарлетт Йоханссон уже дважды ходила к алтарю: актриса была замужем за Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Романом Дауриаком, от которого имеет дочь.