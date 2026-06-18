Детальніше про скандинавські імена, які знову в моді у 2026 році – розповідає 24 Канал.
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Чоловічі та жіночі давньоскандинавські імена
Чимало сучасних трендових імен мають дивовижне походження і несуть у собі войовничу символіку, про яку більшість батьків навіть не здогадується. Серед популярних давньоскандинавських імен:
- Івар – має давньоскандинавське походження та означає "воїн-захисник".
- Рагнар – за однією з версій, має давньоскандинавське коріння та трактується як "влада війська".
- Бйорн – походить від назви тварини та перекладається як "ведмідь".
- Торстейн – означає "камінь Тора".
- Астрід – має давньоскандинавське походження та означає "божественна краса".
- Хельга – походить з давньоскандинавської мови та трактується як "свята" або "священна".
- Інгігерда – означає "захисниця інгів".
- Гудрун – трактується як "божественна таємниця".
Скандинавські імена / Фото Magnific Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Днями наша редакція розповідала про старовинні українські імена з особливим характером.
Які імена англійського походження повертаються в моді?
Ім'я Гарпер означає "та, хто грає на арфі". Його власниці можуть легко досягти успіху у творчих сферах, зокрема у музиці. Зазвичай такі дівчата – амбітні та рішучі. Вони не бояться брати відповідальність і мають гострий розум.
Ім'я Ейвері трактується як "правителька ельфів". Його представниці мають ніжну, але стійку натуру. Ейвері зазвичай впевнені в собі, тому часто проявляють лідерські якості. Також ці жінки полюбляють досліджувати щось нове.
Ім'я Скарлетт перекладається як "яскраво-червоний". Саме тому воно асоціюється з пристрастю та силою. Власниці цього імені – дуже харизматичні жінки, які полюбляють бути в центрі уваги. Ці дівчата точно знають, як досягати своїх цілей.