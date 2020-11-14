У московській лікарні, вранці 14 листопада, помер відомий актор Армен Джигарханян. Його колишня дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська, з якою чоловіка пов'язував скандальний шлюб, прокоментувала смерть актора.

Колишня дружина Армена Джигарханяна, піаністка Віталіна Цимбалюк-Романовська дала коментар "Комсомольській правді", в якому висловилась про смерть актора.

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Жінка зауважила, що їй повідомили про смерть колишнього чоловіка 14 листопада зранку журналісти. Цимбалюк-Романовська двічі наголосила на тому, що для неї Армен Джигарханян помер вже три роки тому.

Для мене він помер три роки тому, коли мене позбавили можливості бути поруч, бачити його, розмовляти з ним. Адже він був зі мною майже половину мого життя,

– зізналась Віталіна Цимбалюк-Романовська.

Піаністка додала, що Армен не заслужив такого життя, яке склалось в нього останні роки. "Він хотів повноцінно жити. Він – артист. Йому було важливо залишатися на увазі, бути затребуваним. Оточення його позбавило цього. Він би міг жити довше", – зазначила колишня дружина актора.

Цимбалюк-Романовська завершила, що не знає, чи відвідає похорон колишнього чоловіка. Оскільки не хоче бачитися з оточенням Армена Джигарханяна.

Особисте життя актора та шлюб Армена Джигарханяна та Віталіни Цимбалюк-Романовської

Актор був одружений тричі. Перший його шлюб був укладений в Єревані, з акторкою Російського театру Аллою Вановською. Жінка подарувала Арменові доньку Олену. Через певний час акторка померла в психлікарні, а в 1983 році пішла з життя й Олена.

Згодом актор знайшов друге кохання та пішов під вінець Тетяною Власовою – викладачкою російської мови в інституті в Далласі. Разом подружжя прожило 40 років, але розлучились 2015 року.

Цього самого року Армен Джигарханян, якому було вже 79 років, закрутив роман з 33-річною Віталіною Цимбалюк-Романовською. За її словами, дівчина була закохана в актора з 16-річного віку. На той час Джигарханян був президентом Московського драматичного театру й призначив кохану на посаду художньої керівниці.



Армен Джишарханян з дружиною / Фото з відкритих джерел

Такий шлюб спричинив несхвальні відгуки суспільства. Артисти звинувачували дівчину в поганому впливі на актора та йшли з театру. Інші намагалися боротися з Віталіною. Незважаючи на це, в лютому 2016 року пара одружилась.

Вже через рік між подружжям вибухнув скандал. Віталіна буцімто написала заяву до поліції, де зазначила, що її чоловік зник безвісти. Армен натомість заявив, що його дружина – крадійка й почав готуватися до розлучення.

Згодом друг актора Артур Согомонян розповів, що Цимбалюк-Романовська переписала на себе все майно актора, 2 квартири та інші рахунки. Віталіна змінила документи театру, де призначила себе генеральним директором й заборонила впускати Джигарханяна, хоч він і залишився художнім керівником. Окрім того, зазначалось, що жінка не давала акторові ліки вд діабету, через що він потрапив до лікарні.

2017 року пара розлучилась офіційно. А Армен Джигарханян повернувся до колишньої дружини Тетяни Власової, яка почала за ним доглядати, прилетівши до Росії з Америки.