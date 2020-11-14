В московской больнице утром 14 ноября умер известный актер Армен Джигарханян. Его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой мужчину связывал скандальный брак, прокомментировала смерть актера.

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская дала комментарий "Комсомольской правде", в котором высказалась о смерти актера.

Стоит знать Друг Армена Джигарханяна назвал причину смерти актера

Женщина отметила, что ей сообщили о смерти бывшего мужа 14 ноября утром журналисты. Цимбалюк-Романовская дважды отметила, что для нее Армен Джигарханян умер уже три года назад.

Для меня он умер три года назад, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни,

– призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка добавила, что Армен не заслужил такой жизни, которая сложилась у него последние годы. "Он хотел полноценно жить. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше", – отметила бывшая жена актера.

Цимбалюк-Романовская отметила, что не знает, посетит ли похороны бывшего мужа. Поскольку не хочет видеться с окружением Армена Джигарханяна.

Личная жизнь актера и брак Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк-Романовской

Актер был женат трижды. Первый его брак был заключен в Ереване, с актрисой русского театра Аллой Вановской. Женщина подарила Армену дочь Елену. Через некоторое время актриса умерла в психбольнице, а в 1983 году ушла из жизни и Елена.

Впоследствии актер нашел вторую любовь и пошел под венец с Татьяной Власовой – преподавательницей русского языка в институте в Далласе. Вместе супруги прожили 40 лет, но развелись в 2015 году.

В этом же году Армен Джигарханян, которому было уже 79 лет, закрутил роман с 33-летней Виталиной Цимбалюк-Романовской. По ее словам, девушка была влюблена в актера с 16-летнего возраста. В то время Джигарханян был президентом Московского драматического театра и назначил возлюбленную на должность художественной руководительницы.



Армен Джигарханян с женой / Фото из открытых источников

Такой брак вызвал неодобрительные отклики общества. Артисты обвиняли девушку в плохом влиянии на актера и уходили из театра. Другие пытались бороться с Виталиной. Несмотря на это, в феврале 2016 года пара поженилась.

Уже через год между супругами разразился скандал. Виталина якобы написала заявление в полицию, где отметила, что ее муж пропал без вести. Армен на это заявил, что его жена – воровка и начал готовиться к разводу.

Впоследствии друг актера Артур Согомонян рассказал, что Цимбалюк-Романовская переписала на себя все имущество актера, 2 квартиры и счета. Виталина сменила документы театра, которыми назначила себя генеральным директором, и запретила впускать Джигарханяна, хоть он и остался художественным руководителем. Кроме того, отмечалось, что женщина не давала актеру лекарства от диабета, из-за чего он попал в больницу.

В 2017 году пара развелась официально. А Армен Джигарханян вернулся к бывшей жене Татьяне Власовой, которая начала за ним ухаживать, прилетев в Россию из Америки.