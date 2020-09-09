Голлівудський комік Саша Барон Коен вкотре епатує з провокаційною стрічкою. Актор вже відзняв сиквел до фільму "Борат" та готує його до презентації у мережі.

Що відомо про сиквел

Як повідомляє Collider, скандальний провокатор Саша Барон Коен вже встиг показати стрічку кільком людям, які запевнили світ, що сиквел готовий до показу. У фільмі "Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан" можна буде побачити актора в ним же створеному образі казахського журналіста Бората Саґдієва.

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Та до яких провокацій Саша Барон Коен вдався цього разу, можна тільки уявляти, адже всі деталі сиквела тримаються у секреті. Відомо тільки, що Борату доведеться працювати "під прикриттям" через свою впізнаваність.

Коен, який грає Бората, який грає Коена, – натякнув на провокативність стрічки інсайдер.

В останній місяць літа в мережі з'явилось коротке відео зі зйомок "Бората". З кадрів, які зняли випадкові очевидці, видно, що провокативна комедія відзнята в Лос-Анджелесі.

Дивіться єдині кадри зі зйомок сиквела "Бората": відео

"Борат" і Коен: в чому провокація

Комік Саша Барон Коен добре відомий світу завдяки розіграшам американських політиків. Прикидаючись ізраїльським військовим чи ветераном війни з інвалідністю, він спонукав гостей свого шоу "Хто така Америка?" до різних провокацій. Зокрема, реклами зброї для 4-річних дітей, які в цьому віці начебто вчаться стріляти в Ізраїлі, чи нової системи оборони від ісламських терористів. Кожен випуск показує абсурдні теми, в які політики завдяки маніпуляціям вірять.

Щодо фільму "Борат", то він вийшов на екрани у 2006 році. Псевдодокументальна комедія розказала про журналіста, який приїхав до США для вивчення американської культури. Після смерті дружини в Казахстані він вирішує одружитись з Памелою Андерсон, в яку закохався під час перегляду серіалу "Рятувальники Малібу". Дорогою до Лос-Анджелеса псевдожурналіст продовжує знімати документальний фільм, епатуючи на кожній зупинці.

Фільм не допустили до широкого прокату. Однак "Борат" все ж приніс своєму автору чималі прибутки – стрічку переглянули мільйони користувачів мережі, збагативши Сашу Барона Коена на 262 мільйони доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Борат": відео