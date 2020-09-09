Голливудский комик Саша Барон Коэн в очередной раз эпатирует с провокационной лентой. Актер уже снял сиквел к фильму "Борат" и готовит его к презентации в сети.

Что известно о сиквеле

Как сообщает Collider, скандальный провокатор Саша Барон Коэн уже успел показать ленту нескольким людям, которые заверили мир, что сиквел готов к показу. В фильме "Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан" можно будет увидеть актера в им же созданном образе казахского журналиста Бората Сагдиева.

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Но к каким провокациям Саша Барон Коэн прибег на этот раз, можно только представлять, так как все детали сиквела держатся в секрете. Известно только, что Борату придется работать "под прикрытием" из-за своей узнаваемости.

Коэн, который играет Бората, который играет Коэна,

– намекнул на провокативность ленты инсайдер.

В последний месяц лета в сети появилось короткое видео со съемок "Бората". По кадрам, которые сняли случайные очевидцы, видно, что провокационная комедия отснята в Лос-Анджелесе.

Смотрите единственные кадры со съемок сиквела "Бората": видео

"Борат" и Коэн: в чем провокация

Комик Саша Барон Коэн хорошо известен миру благодаря розыгрышам американских политиков. Притворяясь израильским военным или ветераном войны с инвалидностью, он побуждал гостей своего шоу "Кто такая Америка?" к различным провокациям. В частности, рекламе оружия для 4-летних детей, которые в этом возрасте якобы учатся стрелять в Израиле, или новой системы обороны от исламских террористов. Каждый выпуск показывает абсурдные темы, в которые политики благодаря манипуляциям верят.

Что касается фильма "Борат", то он вышел на экраны в 2006 году. Псевдодокументальная комедия рассказала о журналисте, который приехал в США для изучения американской культуры. После смерти жены в Казахстане он решает жениться на Памеле Андерсон, в которую влюбился во время просмотра сериала "Спасатели Малибу". По дороге в Лос-Анджелес псевдожурналист продолжает снимать документальный фильм, эпатируя на каждой остановке.

Фильм не допустили в широкий прокат. Однако "Борат" все же принес своему автору немалые доходы – ленту посмотрели миллионы пользователей сети, обогатив Сашу Барона Коэна на 262 миллиона долларов.

Смотрите трейлер к фильму "Борат": видео