Епатажний актор Саша Барон Коен готує до випуску сиквел до фільму "Борат". Наразі відомо, що права на показ викупила компанія Amazon, а прем'єра скандальної стрічки відбудеться за кілька днів до президентських виборів США.

Дата виходу фільму на екран була однією з вимог Саші Барона Коена, передає Deadline. "Борат 2" презентують 23 жовтня, а вже 3 листопада американці виберуть нового очільника Білого дому. Через такий анонс у пресі припускають, що стрічка, як і багато робіт актора, матиме чимало політичних провокацій.

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Відомо, що фільм називатиметься "Борат: Подарунок порнографічної мавпи віце-прем'єру Майклу Пенсу на користь недавно зменшеної нації Казахстану". Водночас сюжет сиквелу досі залишається в секреті. У мережі презентували перший тизер, який також не дав підказок глядачам, чого чекати від скандальної новинки. На кадрах видно, як Саша Барон Коен в образі Бората ходить вулицями та намагається бути непоміченим. Однак перехожі все ж впізнають його.

Дивіться тизер до сиквелу "Бората": відео

А от інший анонс наробив більшого галасу у мережі. Саша Барон Коен скористався дебатами між Дональдом Трампом і Джо Байденом, щоб презентувати скандальний ролик. 27 вересня у твіттері він створив пародійний аккаунт "уряду Казахстану". Там опублікували ролик начебто на підтримку чинного Президента Дональда Трампа. У глузливому відео показали конфузи глави Білого дому та його політичні рішення.

Вітаємо дорогого друга казахського народу Дональда Трампа з перемогою на дебатах! Вражаючий результат сильного лідера, для якого Америка і Казахстан понад усе! – написали до анонсу.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

Що відомо про "Борат"

Скандальний фільм "Борат" вийшов у 2006 році. Це псевдодокументальна комедія, головним героєм якої є журналіст, який начебто приїхав з Казахстану до США. Його головне завдання – вивчити американську культуру та показати її глядачам без прикрас.

Та в ході експедиції журналіст закохується в Памелу Андерсон та їде до Лос-Анджелеса, щоб зустрітись з нею. На кожній зупинці він епатує та вдається до провокаційних витівок.

Через надмірний епатаж стрічку "Борат" не допустили до широкого прокату. Однак це не завадило актору Саші Барону Коену все ж показати її глядачам. Відео виставили у мережі, а глядачі принесли чоловіку 262 мільйони доларів.