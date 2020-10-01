Эпатажный актер Саша Барон Коэн готовит к выпуску сиквел к фильму "Борат". Сейчас известно, что права на показ выкупила компания Amazon, а премьера скандальной ленты состоится за несколько дней до президентских выборов США.

Дата выхода фильма на экран была одним из требований Саши Барона Коэна, передает Deadline. "Борат 2" презентуют 23 октября, а уже 3 ноября американцы выберут нового главу Белого дома. Из-за такого анонса в прессе предполагают, что лента, как и многие работы актера, будет иметь немало политических провокаций.

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Известно, что фильм будет называться "Борат: подарок порнографической обезьяны вице-премьеру Майклу Пенсу в пользу недавно уменьшенной нации Казахстана". В то же время сюжет сиквела до сих пор остается в секрете. В сети презентовали первый тизер, который также не дал подсказок зрителям, чего ждать от скандальной новинки. На кадрах видно, как Саша Барон Коэн в образе Бората ходит по улицам и старается быть незамеченным. Однако прохожие все же узнают его.

Смотрите тизер к сиквелу "Бората": видео

А вот другой анонс наделал большего шума в сети. Саша Барон Коэн воспользовался дебатами между Дональдом Трампом и Джо Байденом, чтобы презентовать скандальный ролик. 27 сентября в твиттере он создал пародийный аккаунт "правительства Казахстана". Там опубликовали ролик якобы в поддержку действующего Президента Дональда Трампа. В насмешливом видео показали конфузы главы Белого дома и его политические решения.

Поздравляем дорогого друга казахского народа Дональда Трампа с победой на дебатах! Поразительный результат сильного лидера, для которого Америка и Казахстан превыше всего! – написали к анонсу.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

Что известно о "Борат"

Скандальный фильм "Борат" вышел в 2006 году. Это псевдодокументальная комедия, главным героем которой является журналист, якобы приехавший из Казахстана в США. Его главная задача – изучить американскую культуру и показать ее зрителям без прикрас.

И в ходе экспедиции журналист влюбляется в Памелу Андерсон и едет в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ней. На каждой остановке он эпатирует и прибегает к провокационным выходкам.

За чрезмерный эпатаж ленту "Борат" не допустили к широкому прокату. Однако это не помешало актеру Саше Барону Коэну все же показать ее зрителям. Видео выставили в сети, а зрители принесли мужчине 262 миллиона долларов.